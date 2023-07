Torino, è incinta a 13 anni: il padre abusa di lei in ospedale

(Adnkronos) – E’ incinta a tredici anni e il padre in ospedale abusa di lei. A riportare la notizia è ‘La Stampa’ nella cronaca di Torino sottolineando che l’uomo è stato ripreso dalle telecamere nascoste dagli inquirenti ed è stato arrestato in flagranza con l’accusa di abuso sessuale aggravato.

Secondo quanto ricostruito da ‘La Stampa’, la ragazza è in avanzato stato di gravidanza e, a chi cerca di capire chi è il padre del bambino, la giovane risponde in maniera evasiva. Ora gli inquirenti attendono gli esiti del test del Dna: chiunque sia il padre, a meno che si tratti di un suo coetaneo, è perseguibile per legge. Secondo la ricostruzione del quotidiano, dall’ospedale, dove la ragazza è tenuta sotto osservazione e seguita da medici e psicologi, è stata inviata una segnalazione al Palazzo di giustizia, finita sul tavolo del procuratore aggiunto Cesare Parodi, che coordina il pool delle fasce deboli. Sono così partite le indagini.