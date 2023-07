Veneziani: “Saviano fuori da Rai? Facci via per una battuta, stesso criterio per lui”

(Adnkronos) –

“Il programma di Saviano cancellato dalla Rai? Bisognerebbe decidere quali sono i criteri per i quali si può o non si può fare un programma. Cioè, chiedersi perché Saviano avrebbe dovuto fare un programma oppure no. Così come bisognerebbe dirsi che se non può farlo Facci se fa una battuta ritenuta sgradita, con lo stesso criterio si elimina anche Saviano”. A dirlo all’Adnkronos è lo scrittore e saggista Marcello Veneziani, commentando la notizia della cancellazione del programma di Roberto Saviano per la Rai ‘Insider, faccia a faccia con il crimine’, quattro puntate già registrate e previste a novembre su RaiTre. “Si tratta semplicemente di intendersi su quali sono i criteri da adottare -scandisce Veneziani- Però nessuna opinione particolare, né pro e né contro”.