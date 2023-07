Biden scherza con Meloni: “Unico nel mio quartiere con cognome americano”

(Adnkronos) – Fa sorridere Giorgia Meloni il presidente statunitense Joe Biden, durante l’incontro alla Casa Bianca, nello studio ovale. Il presidente americano scherza sul fatto che la sua città natale -Scranton, in Pennsylvania- ha una forte comunità di italo-americani e così, racconta, “Nel mio quartiere ero l’unico con questo nome che non finiva in ‘o’, ne ero consapevole”, ha raccontato Biden suscitando una risata nella premier. Meloni ha anche ricordato alla premier le origini italiane della first lady Jill, “la nipote di Dominic Giacoppa”.

“Penso che lei abbia fatto un’osservazione interessante sul numero di italo-americani presenti qui – ha detto Biden rivolto a Meloni – Voglio che lei sappia che sono cresciuto in un quartiere in cui mi sentivo a disagio per il fatto che il mio nome non finisse per O”. Il presidente ha poi ricordato di “essere l’unico non italiano nominato Uomo dell’Anno dalla Società italiana. Quando ho ricevuto il premio, ho detto… Sapete, ci stavo pensando. E ho nominato tutti i ragazzi con le cui famiglie sono cresciuto. Ad ogni modo, ho esaminato l’elenco e ho detto che stavo pensando… che mi merito questo premio”. “Sarò anche irlandese, ma non sono stupido – ha scherzato ancora Biden – Ho sposato la nipote di Dominic Giacoppa. Voglio solo che lo sappiate, quindi siate carini con me”.