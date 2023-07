Mondiali scherma 2023, ucraina Kharlan riammessa dopo squalifica

(Adnkronos) – Olga Kharlan, l’atleta ucraina squalificata ieri dai mondiali di scherma in corso a Milano, è stata riammessa. Lo ha deciso l’executive board della Federscherma internazionale, dopo aver riconosciuto la buona fede dell’atleta.

Kharlan era stata sospesa dopo la scelta di non salutare con la stretta di mano l’avversaria russa Anna Smirnova bensì, come preventivamente concordato, con la lama. Ora Kharlan potrà salire in pedana nella prova a squadre di sciabola femminile in calendario per domani.