Pallanuoto, Setterosa bronzo ai mondiali di Fukuoka: sconfitta l’Australia

(Adnkronos) – Il Setterosa conquista il bronzo ai mondiali di nuoto di Fukuoka. La nazionale italiana di pallanuoto dopo 8 anni torna sul podio mondiale sconfiggendo l’Australia per 16-14, in una partita dominata più di quanto suggerisce il punteggio. Sei reti ed mvp Roberta Bianconi, già in acqua assieme a Chiara Tabani Kazan 2015, quando sconfissero proprio le oceaniche per 12-10. Decisiva la difesa, dopo la brutalità fischiata a Pamieri, che si compatta e stoppa tre attacchi su cinque in inferiorità. L’attacco funziona e sfonda il 55% di realizzazione.

“E’ una medaglia pesante, di un mondiale. Stiamo solo da due anni insieme; abbiamo raggiunto tre finali prestigiose, portato due medaglie a casa dopo quella europea. Il rammarico per la partita con l’Olanda brucia ancora e deve ricordarci quanto sia brutto perdere. Oggi le ragazze sono state bravissime”, il commento del ct Carlo Silipo.