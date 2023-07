Russia-Africa, Putin: “2 milioni di dollari al Wfp per acquistare cibo per il Mali”

(Adnkronos) – Il governo russo ha deciso di stanziare due milioni di dollari per acquistare cibo da destinare al Mali. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con l’omologo maliano Assimi Goita a San Pietroburgo, a margine del secondo vertice del Forum economico e umanitario Russia-Africa. ”Cerchiamo anche di sostenere il vostro Paese sia direttamente, sia attraverso le strutture delle Nazioni Unite competenti. Il governo russo, in particolare, ha deciso di stanziare due milioni di dollari per l’acquisto di un nuovo lotto di cibo per i nostri amici maliani attraverso il World Food Programme delle Nazioni Unite”, ha detto Putin.

“Consideriamo il Mali come uno dei partner chiave nella regione africana. E condividiamo il vostro interesse nel portare le relazioni” tra la Russia e il Mali ”a un livello qualitativamente nuovo”, ha aggiunto. Il leader del Cremlino ha anche detto che aumenterà da 35 a 290 i posti destinati agli studenti del Mali nelle università russe.

“Altre aree promettenti includono lo sviluppo dell’industria mineraria, dell’energia, delle infrastrutture e dell’agricoltura. Tutto questo può essere oggetto del nostro lavoro congiunto”, ha aggiunto Putin citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti.

Goita, dal canto suo, ha detto a Putin di ”apprezzare molto il rapporto di fiducia e la partnership con il vostro Paese, che ha permesso al Mali di ottenere la sovranità e preservare l’integrità. Le nostre forze di difesa e di sicurezza possono agire in modo completamente libero per difendere i nostri confini”.

In un incontro con il presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso, Putin ha poi affermato che è stata una ”discussione franca e utile” quella che si è tenuta con i Paesi africani sull’Ucraina. “Poco più di un mese fa – ha ricordato il leader del Cremlino – qui a San Pietroburgo, abbiamo parlato con i leader e i capi delle delegazioni di un certo numero di Stati africani dei modi possibili per risolvere la situazione dell’Ucraina. Ieri abbiamo anche avuto l’opportunità di continuare lo scambio di opinioni. A mio avviso, si è svolta una discussione molto franca e utile”, ha sottolineato Putin.

I Paesi africani hanno presentato una loro proposta di pace per l’Ucraina che è stata accolta ”con rispetto” da Putin, promettendo di ”studiarla attentamente”.