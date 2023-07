Omicidio nel Cagliaritano, 43enne strangolato in un b&b: fermato un giovane

(Adnkronos) – Omicidio nella notte nel Cagliaritano, un 43enne è stato trovato senza vita in un bed and breakfast di Quartucciu. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato strangolato con un asciugamano. La scoperta del cadavere è stata fatta dai titolari della struttura ricettiva, che hanno subito chiamato i i soccorsi. Mentre il personale del 118 tentava invano di rianimarlo, i carabinieri hanno scoperto che durante la notte l’uomo non era da solo in camera, con lui anche un ventenne di Quartu che è stato rintracciato non lontano da Quartucciu ed è stato fermato come possibile autore dell’omicidio.