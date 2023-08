Angus Cloud e Mac Miller, quelle straordinarie somiglianze tra l’attore e il rapper secondo i fan

(Adnkronos) – Angus Cloud e Mac Miller. Dopo la morte della star di Euphoria a 25 anni, i fan hanno iniziato a sottolineare sempre di più le somiglianze con il rapper deceduto a 26 anni nel 2018, per un’overdose accidentale di cocaina, fentanil e alcool.

Angus, diventato famoso per aver interpretato Fezco ‘Fez’ O’Neill nella serie drammatica di successo della HBO, assomigliava molto a Mac Miller. Tuttavia, i due non avevano un legame familiare. Alcuni fan del rapper si sono addirittura commossi vedendo Cloud che lo ricordava così tanto. Sebbene la causa esatta della morte dell’attore non sia ancora stata resa nota, secondo le informazioni ottenute da TMZ, la madre dell’attore ha chiamato il 911 lunedì, segnalando una possibile overdose.

Tra l’altro Angus non è stato scritturato per Euphoria in modo tradizionale. Il direttore del casting dello show lo ha visto Angus per caso per le strade di New York e ha pensato che sarebbe stato perfetto. Il giovane non aveva mai recitato professionalmente ma una volta entrato nel mondo della recitazione, ha dimostrato di avere un grande talento.

In molti hanno visto in Fezco – per aspetto, modo di vestire e parlare – un omaggio a Miller, anche se nessuno dei produttori, né l’attore stesso, hanno mai confermato questa teoria. C’è in particolare una scena nella serie, in cui Fezco rifiuta di comprare del fentanyl dal suo rifornitore, asserendo che “quella merda ha mandato in overdose troppa gente”.

“Mi hanno chiesto di fare un provino mentre stavo semplicemente camminando per strada”, ha rivelato Angus Cloud in un’intervista con il sito Refinery29: “Non mi hanno detto subito di cosa si trattasse, volevano solo sapere se mi sarebbe piaciuto recitare, per cui ho detto sì, ci sto”. “Non so proprio perché abbiano fermato proprio me”, ha continuato: “Penso perché avevano già in mente che tipo di persona dovesse essere Fez. Mi hanno visto e hanno pensato ‘eccolo, lui è perfetto’. Diventare un attore non era proprio nei miei piani”.