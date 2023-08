Dl caldo, Senato approva con 86 sì

(Adnkronos) – Con 86 voti favorevoli, 47 contrari e 4 astenuti, il Senato ha approvato il decreto Caldo recante ‘misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo’.

Il provvedimento, tra l’altro, punta a introdurre misure per mettere in sicurezza i lavoratori dal caldo estremo e prevede il ricorso alla cassa integrazione per motivi climatici.