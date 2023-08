Soccorse 10 persone per l’innalzamento dell’acqua del Tagliamento

UDINE (ITALPRESS) – Doppio intervento dei Vigili del fuoco stamattina a Varmo, in provincia di Udine, per soccorrere 10 persone bloccate, di cui 8 su un isolotto a Ponte Madrisio e 2 nelle proprie vetture a Belgrado, per l’innalzamento del livello del fiume Tagliamento.Nella clip le operazioni di soccorso con l’elicottero Drago proveniente dal reparto volo di Venezia.

tvi/gsl