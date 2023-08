Ucraina, missili russi su palazzo a Pokrovsk nel Donetsk

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia due attacchi missilistici russi contro un “normale edificio residenziale” a Pokrovsk, nella regione del Donetsk, e afferma che “ci sono vittime”. “La città di Pokrovsk, nel Donetsk. Il Donbass, da cui la Russia sta cercando di lasciare solo pietre rotte e bruciate. Due attacchi missilistici. E’ stato colpito un normale edificio residenziale. Purtroppo ci sono vittime – denuncia il presidente ucraino sui social – Sul posto ci sono i soccorritori e tutti i servizi necessari. Proseguono le operazioni di soccorso”.

“Dobbiamo fermare il terrore russo. Chiunque combatta per la libertà dell’Ucraina salva vite – aggiunge Zelensky – Chiunque nel mondo aiuta l’Ucraina sconfiggerà i terroristi con noi. La Russia dovrà risponderà per tutto quello che ha fatto in questa guerra terribile”.

Secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, è di almeno cinque morti e 18 feriti il bilancio dell’attacco. Tra le vittime vi è il vice capo del Servizio di emergenza statale della regione ed 4 soccorritori ed 8 poliziotti sono stati feriti.