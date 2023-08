“Estranei in galleria”, interrotta la linea AV tra Bologna e Firenze

(Adnkronos) – La circolazione è interrotta sulla linea ad Alta Velocità tra Bologna e Firenze. Il blocco dalle 19 di oggi come informa il sito di Rete Ferroviaria italiana. Sono in corso, infatti, si legge “controlli tra le località di Idice e San Pellegrino, in seguito alla segnalazione della presenza di estranei in galleria”.



È in corso, inoltre, “un intervento da parte delle forze dell’ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria”. Tutta la linea ha risentito di pesanti ritardi che, come si legge sul sito di Trenitalia, hanno riguardato sia “i treni Intercity che quelli ad Alta Velocità”. Questi ultimi potranno anche subire delle “limitazioni di percorso”. Qui è possibile verificare la situazione dei vari treni.