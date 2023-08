Mbappé-Psg, niente rinnovo: ultime news

(Adnkronos) – Kylian Mbappé dice no al rinnovo. Quando sembrava che il Psg escludesse del tutto il giocatore dal suo progetto per la prossima stagione, arriva il colpo di coda della squadra di Nasser Al-Khelaïfi che non si arrende e cerca di ribaltare la situazione convincendolo a rinnovare nonostante Mbappé non l’abbia fatto pur avendone la possibilità unilaterale prima del 31 luglio. Questo almeno è quanto assicura Rmc Sport, che riferisce che lo stesso Luis Campos, direttore sportivo del club, ha incontrato martedì pomeriggio gli agenti dell’attaccante francese per trasferire una nuova offerta di rinnovo a cui i procuratori hanno detto di no con il consenso di Kylian Mbappé.

Un’offerta che prevedeva un aumento di stipendio al già galattico contratto che ha attualmente firmato con il club francese e una clausola rescissoria nel 2024 per la quale avrebbe potuto lasciare il club se fosse arrivata un’offerta da 200 milioni di euro. Nonostante tutto, Mbappé ha posto l’ennesimo clamoroso rifiuto. Il tutto porta quindi a due soli possibili scenari: o il giocatore lascia il club quest’estate con una cessione al ribasso, oppure trascorre l’ultimo anno senza giocare ma incassando gli ultimi mesi di contratto compresi i bonus di fedeltà. E intanto il Real Madrid resta a guardare tutto a distanza.