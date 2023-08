Wta Montreal 2023, Camila Giorgi al 2° turno. Ritiro Keys e Paolini agli ottavi

(Adnkronos) – Nella notte italiana esordio regale per Camila Giorgi nel main draw del torneo Wta 1000 di Montreal. La 31enne di Macerata, numero 51 del mondo e passata attraverso le qualificazioni, ha sconfitto all’esordio nel tabellone principale per 6-3, 6-2, in poco più di un’ora e mezza di partita, la canadese Bianca Andreescu, numero 41 del ranking Wta evincitrice del 1000 canadese (a Toronto) nel suo anno da favola, il 2019.

Qualificazione agli ottavi per Jasmine Paolini. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 49 del mondo, sfrutta il ritiro della statunitense Madison Keys, numero 15 Wta e 13 del seeding, costretta ad abbandonare il torneo per un infortunio al gluteo.