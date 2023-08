Calciomercato Inter, arriva Emil Audero: ufficiale acquisto dalla Sampdoria

(Adnkronos) –

Emil Audero è un nuovo portiere dell’Inter. Il 26enne estremo difensore arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. A dare l’annuncio ufficiale il club vice campione d’Europa sul proprio sito. “Due culture, due anime, due mondi che si incontrano: la calma serena del mare indonesiano mista alla resistenza e alla forza delle montagne piemontesi. Qualità che fin da piccolo hanno caratterizzato Emil Audero Mulyadi, nuovo portiere nerazzurro. Nato il 18 gennaio 1997 a Mataram, sull’isola di Lombok, da padre indonesiano e madre italiana, Emil è cresciuto a Cumiana, in provincia di Torino. Qui ha calciato per la prima volta un pallone, qui è cominciata la sua storia d’amore con questo sport: una storia iniziata al Cumiana Calcio, dove Audero gioca lontano dalla porta. Solo più avanti indosserà per la prima volta i guantoni, entrando anche nell’accademia dell’ex portiere Marco Roccati. A 11 anni viene notato dagli osservatori della Juventus: Emil entra nel settore giovanile bianconero, passando per tutte le categorie fino ad arrivare nella Prima Squadra. Audero cresce e impara: il 27 maggio 2017 fa il suo esordio in Serie A contro il Bologna”.

“La stagione 2017/18 segna un altro passo nella sua carriera: passa al Venezia, in Serie B, dove si mette in evidenza come uno dei migliori portieri della serie cadetta -si legge ancora su inter.it-. Un’annata entusiasmante, nella quale Emil ottiene la fiducia di mister Filippo Inzaghi e arriva fino al secondo turno dei playoff. A 21 anni Audero è ormai pronto per la Serie A: Emil passa alla Sampdoria nel 2018, squadra della quale diventerà una colonna in breve tempo. Nelle sue prime 9 giornate di campionato con i blucerchiati subisce solo 4 reti, stabilendo un piccolo record per la Sampdoria. Nelle sue prime tre stagioni sotto la Lanterna salta solo 5 partite di campionato: nel 2021/22 entra definitivamente nella storia blucerchiata parando un rigore a Criscito al 96′ di un derby vinto 1-0 dalla Samp, che di fatto regala la salvezza alla squadra doriana. Serenità, forza mentale e consapevolezza nei propri mezzi: queste sono le qualità fondamentali per un portiere secondo Audero. Qualità che raccontano lo stile di gioco di Emil, pronto ad affrontare questa nuova avventura con la maglia dell’Inter”.