Sardegna, peschereccio si scontra con traghetto e affonda: disperso un marinaio

(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di un marinaio disperso in mare al largo di Capo Figari in Sardegna. Alle 23.15 circa di ieri sera la sala operativa della Guardia Costiera di Olbia ha ricevuto una segnalazione telefonica da parte di una passeggera della Motonave Sharden, partita da Olbia alle 22.20 e diretta a Livorno, che ha raccontato di aver assistito, assieme ad altri passeggeri presenti sul ponte, alla collisione tra una barca da pesca e il traghetto sul quale stavano viaggiando.

Sul posto sono stati inviati i mezzi navali della Guardia Costiera di Olbia e un rimorchiatore della Società Moby. Una delle motovedette, dopo aver avvistato un fuoco di segnalazione, si è diretta verso una barca a vela che aveva recuperato poco prima in mare il comandante del peschereccio. L’uomo ha riferito che la propria imbarcazione in seguito all’urto con il traghetto era affondata e che il marinaio presente a bordo risultava disperso. Le ricerche in mare, in cui sono impegnati da ore tre mezzi navali della Guardia Costiera, un rimorchiatore, una barca da pesca e un elicottero dell’Aeronautica Militare, proseguono alla ricerca del marittimo che risulta ancora disperso.