Calciomercato Juventus, obiettivo rinforzo a centrocampo: occhi puntati su Diarra

(Adnkronos) – Un centrocampo da rinforzare dopo le cessioni ormai definite di Denis Zakaria al Monaco e Nicolò Rovella alla Lazio. La Juventus sonda con attenzione il mercato e per la mediana ha messo gli occhi su Habib Diarra, classe 2004, di proprietà dello Strasburgo. Nelle scorse ore, secondo quanto riporta Sky Sport, i bianconeri hanno già avviato i primi contatti per capire costi e fattibilità dell’operazione, prendendo atto della volontà del centrocampista di lasciare lo Strasburgo per giocare in un club con maggiori ambizioni. Per il cartellino di Diarra lo Strasburgo chiede 20 milioni di euro: il club francese ha già rifiutato una proposta da oltre 10 milioni di euro dal Lens, con la Juventus che deve fare i conti anche con la concorrenza del Wolfsburg pronto a mettere sul piatto 14.5 milioni di euro più bonus per portarlo in Germania. Toccherà ai bianconeri adesso preparare l’affondo, intensificando i contatti – previsti nuovi colloqui nel weekend – con lo Strasburgo.

Diarra nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze in Ligue 1 impreziosite da tre gol e tre assist vincenti ai compagni. Il suo eventuale acquisto rappresenterebbe per la Juventus un investimento per il presente ma anche, vista la giovane età e i margini di crescita, per il futuro. Diarra è al momento il nome più ‘caldo’ per il centrocampo, nella lista Juventus sono sempre presenti anche altri profili. I bianconeri continuano a seguire con attenzione Khéphren Thuram del Nizza, Thomas Partey, ghanese dell’Arsenal da tempo monitorato dagli uomini mercato della Juventus, e Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina.