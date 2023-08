(Adnkronos) – Un aereo militare Su-30 in Russia si è schiantato durante un volo di addestramento in una zona deserta nella regione di Kaliningrad. Il pilota e il copilota sono morti, rende noto l’agenzia Ria Novosti. Il ministero della Difesa russo ha citato, come causa della tragedia, un malfunzionamento tecnico.