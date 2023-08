Sfida Musk-Zuckerberg, sindaco Pompei: “Da contatti avuti penso sarà qui”

(Adnkronos) – ”Pompei è il miglior sito dove ospitare la sfida mondiale tra Elon Musk e Mark Zuckerberg. Questo governo, e lo dico io che non sono di quella parte politica, ha puntato molto su Pompei. Anche quello di prima lo era ma il ministro Sangiuliano lo è ancora di più. Dai contatti istituzionali che ho avuto penso che la scelta ricadrà su Pompei. Io sono ottimista”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio in merito alla sfida di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg.

A chi critica dicendo che l’Italia non è un lunapark ”forse sfugge – sottolinea il sindaco di Pompei – che ci sarà una donazione di circa 200 milioni per due ospedali pediatrici. Non so a quali strutture arriverà questa beneficenza ma dovunque sia, io come italiano sarò contento”. Tornando al combattimento, ”noi per ospitarlo abbiamo proposto l’Anfiteatro. Da quel che ho capito non ci sarà un pubblico di migliaia di persone, per questioni di sicurezza, ma sarà trasmesso in streaming sui social di tutto il mondo”. La sfida tra il ceo di Tesla e quello di Meta, però, non si dovrebbe tenere il 26 agosto. ”So che c’è uno spostamento di date. Posso assicurare che non sarà il 26 agosto, visti i tempi troppo stretti, ma molto probabilmente a fine settembre”.

”A me l’idea di un ‘combattimento’ tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto – dice Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria – Potrebbe essere una bella occasione, alternativa e fuori dai soliti schemi, per rievocare la storia millenaria delle civiltà più antiche, per fare beneficenza, e per promuovere il territorio. Questa mattina ho sentito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ed ho ufficialmente candidato la Calabria ad ospitare questo evento mondiale. La nostra Regione, la culla dei Bronzi di Riace, ha tutte le carte in regola, storiche, culturali e sociali, per poter raccogliere questa sfida”.