(Adnkronos) – È in corso un vasto incendio nell’area boschiva in località Frassitelli, sull’isola di Ischia. Circa 4 ettari sono in fiamme. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo ma sembra che sarà necessario l’intervento di un canadair. Non ci sono feriti. Carabinieri sul posto.