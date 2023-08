Maltempo domani, allerta meteo rossa in Lombardia

(Adnkronos) –

Il maltempo si abbatte sull’Italia e, dopo le avvisaglie di oggi, il quadro meteo è destinato a peggiorare domani, 28 agosto 2023. Scatta l’allerta meteo rossa in Lombardia, come segnala la Protezione Civile, per la zona della Valchiavenna. Per altre aree della regione, compresa Milano, allerta arancione. Stesso livello di allerta legato ai temporali e agli effetti sul territorio “in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto”. Allerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell’Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampie zone della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.



Oltre al bollettino della Protezione Civile, anche le regioni hanno diffuso avvisi. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso di criticità arancione (moderata) sia per temporali sia per rischio idrico e idrogeologico per tutta la giornata di oggi, fino alla mattina di domani 28 agosto, con un’intensificazione del fenomeno a partire da questa sera. Fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi.

Nella notte tra domenica e lunedì è prevista pioggia in abbondanza, preoccupazione per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Sono state attivate quindi le azioni necessarie per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro.

È previsto un peggioramento delle condizioni meteo e l’arrivo di temporali e nubifragi in Toscana. L’allerta meteo arancione fino alle ore 18 di lunedì 28 agosto interessa l’alta Toscana e la fascia costiera fino a tutta la provincia di Livorno isole comprese, ovvero sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Livorno fino all’Elba e sulla parte nord-occidentale della provincia di Pisa. In queste zone sono previsti significativi rovesci di pioggia, localmente abbondanti, con forti temporali accompagnati da grandinate e raffiche di vento che in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi potranno risultare particolarmente violente.

L’allerta gialla riguarda tutto il territorio della Toscana. In questo caso l’intensità dei rovesci si prefigura meno abbondante, ma localmente potranno essere ugualmente copiosi, con grandinate sparse e raffiche di vento.

In Veneto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo avviso che segnala la crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone montane/pedemontane in successiva estensione a parte della pianura fino alle 18 del 28 agosto.

I temporali potranno risultare anche di forte intensità, associati a forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal pomeriggio, sono previste precipitazioni più diffuse specie sulle zone centro-settentrionali.

E’ stata dichiarata una moderata criticità per rischio temporali per gran parte del territorio (allerta Arancione), ad eccezione del bacino Alto Piave, per il quale è stata definita una criticità ordinaria con allerta Gialla.

In Sardegna, il vento soffia con intensità notevole. Dalla mattinata di lunedì 28 agosto e almeno sino alle ore centrali di martedì 29 agosto, sull’Isola soffieranno venti forti da Ovest Nord-Ovest, con rinforzi sino a burrasca o burrasca forte sulle coste settentrionali e sui crinali. La Protezione civile regionale segnala il rischio di mareggiate, , in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa.