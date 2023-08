Mondiali atletica Budapest oggi: orari tv e programma staffette 27 agosto

(Adnkronos) – Ultima giornata ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023, oggi 27 agosto. Dopo lo spendido argento per l’Italia con il secondo posto della 4×100 maschile, il programma di oggi – in diretta tv su Rai, Sky Sport e Eurosport – comincia alle 7 con la maratona maschile. Al via il terzetto azzurro formato da Chiappinelli, Faniel e Meucci. Quindi, la chiusura con il programma serale delle finali. Dalle 20.05 si comincia con l’alto femminile, seguito da giavellotto maschile, 5000 maschili, 800 maschili e 3000 siepi femminili. In coda, le finali delle staffette 4×400 con l’Italia a caccia di gloria sia nella finale maschile che in quella femminile.

7.00 – Maratona maschile: Chiappinelli, Faniel, Meucci;

20.05 – Alto femminile – finale;

20.15 – Giavellotto maschile – finale;

20.20 – 5000 metri maschili – finale;

20.45 – 800 metri maschili – finale;

21.05 – 3000 siepi femminili – finale;

21.37 – 4×400 femminile – finale: Italia;

21.50 – 4×400 maschile – finale: Italia.

Le gare di oggi sono trasmesse in chiaro da Rai 2 a partire dalle 6.50 fino alle 9.50. In serata, diretta su Rai 2 dalle 19.45 alle 20.30. Quindi passaggio su RaiSport dalle 20.30 alle 21.00 e chiusura su Rai 2 dalle 21.00 alle 22.40, con le finali delle staffette 4×400. La diretta streaming è disponibile su RaiPlay.

Per gli abbonati a Sky, le gare della mattina sono trasmesse in diretta da Sky Sport Summer e Sky Sport Arena dalle 6.50 alle 9.45. In serata, diretta su Sky Sport Summer dalle 20.00 alle 22.45. La diretta streaming è disponibile sull’app SkyGo.

Eurosport 1 trasmetterà le gare in diretta dalle 7.00 alle 9.45 e la sessione serale dalle 19.30 fino alle 22.30. Diretta streaming su Eurosport/Discovery+, dove saranno disponibili tutti i segnali separati per singole specialità, in diretta integrale e anche on-demand.