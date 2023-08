Mondiali basket, Italia sconfitta da Repubblica Dominicana e Pozzecco espulso

(Adnkronos) – L’Italia viene sconfitta dalla Repubblica Dominicana che si impone 87-82 a Manila oggi 27 agosto nel match valido per la seconda giornata del Gruppo A ai Mondiali di basket 2023. La Nazionale si gioca il passaggio del turno martedì 29 agosto contro le Filippine. Contro la Repubblica Dominicana, con il ct Pozzecco espulso, alla Nazionale non bastano i 17 punti di Spissu e i 13 di Fontecchio. Pesa alla fine il modesto 7/27 da 3. Dall’altra parte imperversano Feliz (7/10 da 3) e Towns con 24 punti a testa.

L’Italia parte con un parziale di 12-0 che finisce per illudere: il match non è semplice e la Repubblica Dominicana, dopo la falsa partenza, ricuce il gap martellando dalla linea dei 3 punti e risale fino al -1 (23-22). La gara è nervosa, gli arbitri fischiano in maniera discutibile e il ct Pozzecco rimedia due falli tecnici: espulsione quando il secondo periodo non è ancora finito. L’Italia prova ad allungare (34-26) con la fiammata di Fontecchio prima del blackout. L’attacco azzurro si inceppa e la difesa, dopo aver concesso solo 13 punti nel primo periodo, allarga le proprie maglie. La Repubblica Dominicana trova canestri facili e mette il naso avanti per la prima volta (37-38) e solo Fontecchio (39-38) dà all’Italia il vantaggio minimo all’intervallo. L’inizio del terzo periodo è da incubo. La Repubblica Dominicana piazza un parziale di 17-6 e vola sul +10 (55-45) e allunga ancora (62-48) con un diluvio di triple. Si arriva all’ultimo intervallo con gli azzurri sotto di 13 (56-69). Il copione non cambia granché in avvio del quarto e ultimo periodo. L’Italia continua a martellare il ferro dalla lunga distanza, i dominicani si limitano all’ordinaria amministrazione per mantenere il vantaggio in doppia cifra. All’improvviso, però, il match si riapre. La Repubblica Dominicana tira i remi in barca e nell’ultimo minuto l’Italia risale addirittura fino a -3 (82-85): troppo tardi, azzurri ko.