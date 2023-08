Marracash a Morgan: “Mentre gratti ultimi soldi non mi nominare mai più”

(Adnkronos) – “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”. Così Marracash in una storia su Instagram. Le parole del rapper arrivano dopo il clamore mediatico e social provocato dagli insulti di Morgan durante un suo concerto a Selinunte.

”Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash! Andate a vedere Fedez!”, aveva tuonato dal palco l’ex frontman dei Bluvertigo.

Nessuna reazione per ora da Fedez. Scuse sono arrivate intanto ieri da Morgan, che torna al tavolo dei giudici di X Factor nel 2023. “Ho sbagliato, non sono omofobo”. “Tutti possiamo sbagliare io ho sbagliato ad usare una in felice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse”, ha scritto il cantante su Instagram dopo l’episodio di Selinunte. “Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle dei categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è dell’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente”, ha aggiunto.