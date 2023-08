US Open, Sinner batte Sonego e va al terzo turno

(Adnkronos) – Jannik Sinner al terzo turno del singolare maschile dell’US Open 2023. L’azzurro, testa di serie numero 6, nel secondo round vince il derbi italiano con Lorenzo Sonego, imponendosi nettamente per 6-4, 6-2, 6-4 in 2h05′. Sinner attende il vincente del match tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 30.

“Io e Lorenzo ci conosciamo abbastanza bene, è un bravissimo ragazzo e dietro ha un ottimo team. Credo che oggi non sia stata una partita semplice per nessuno di noi due, c’era poco ritmo. Ho servito bene e risposto abbastanza bene, sono contento della mia prestazione”, dice Sinner a Supertennis dopo il successo, il terzo in altrettante sfide con Sonego. “Mi dispiace per Lorenzo, ma questo è il nostro sport e quando giochi cerchi sempre di vincere”, aggiunge.

L’altoatesino gioca un match impeccabile: 89% di punti sulla prima palla, 35 punti con la risposta, 21/24 a rete. “Stiamo facendo tante ore in campo, se voglio migliorare devo spingere anche in partita e provare a fare cose diverse. Dipende anche dall’avversario, qualche volta devo andare più volte a rete e a volte meno. Ma sono contento del mio livello”, dice. La battuta in 2 match non ha mai vacillato: zero break incassati. “Il movimento del servizio lo sento molto meglio, posso alzare ancora la percentuale di prime. Penso di aver servito in modo intelligente”, conclude.