Gp Monza, Sainz derubato dell’orologio: pilota Ferrari rincorre e blocca rapinatori – Video

Carlos Sainz rapinato dell’orologio a Milano, in pieno centro, dopo il terzo posto con la Ferrari oggi nel Gp d’Italia a Monza. Il pilota spagnolo, rientrato a Milano dopo la gara, a quanto apprende l’Adnkronos attorno alle 20.30 è uscito dall’Hotel Armani di viale Manzoni. In strada, è stato avvicinato da due uomini – due sudamericani – che gli hanno strappato dal polso l’orologio del valore di 500mila euro e si sono dati alla fuga.

Sainz, che indossava una maglietta della Ferrari, con il suo accompagnatore non ha esitato: ha cominciato a rincorrere i due rapinatori. Con il pilota, all’inseguimento si sono messi anche numerosi cittadini comuni. Una corsa forsennata per le eleganti vie del centro di Milano fino a quando il pilota è riuscito a raggiungere i delinquenti e a bloccarli in via Montenapoleone con l’aiuto del suo assistente. I due sudamericani sono stati fermati e portati in questura, mentre Sainz e il suo collaboratore, recuperato il preziosissimo orologio, sono stati riaccompagnati dalla Polizia all’Hotel Armani dove hanno verbalizzato la denuncia. (di Davide Desario)