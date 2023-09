Incidente sul Monte Sperone, escursionista precipita e muore

(Adnkronos) – Un escursionista è morto dopo essere precipitato ieri sul Monte Sperone. Questa notte attorno all’una e trenta è stato attivato il Soccorso alpino di Belluno, dopo la chiamata del figlio allarmato perché il padre non aveva fatti rientro da una camminata in zona Croce di Susin. L’ultimo messaggio dell’uomo, in cui diceva che tutto andava bene, era arrivato ieri verso le 12.20, il cellulare era in seguito risultato libero senza risposta per poi non suonare più. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Nel corso delle ricerche, è stato individuato il corpo senza vita dell’uomo, caduto da un sentiero per circa 130 metri e finito contro un cespuglio. La salma è stata recuperata.