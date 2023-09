Mostra del Cinema di Venezia, niente star di Hollywood ma è boom di presenze

(Adnkronos) – Sale per le proiezioni dei film sold out, alberghi tutti esauriti, folla ai red carpet, lunghe code ai vaporetti (anche un’ora di attesa): al Lido di Venezia è boom di presenze, nonostante l’assenza delle star americane rimaste a casa per lo sciopero a Hollywood. Smentite così le previsioni di chi immaginava un calo di pubblico alla Mostra del Cinema a causa delle defezioni di tante popolari celebrità d’oltreoceano.

La giornata di sabato 2 settembre ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze, con lunghe attese in ogni parte del Lido, bar e ristoranti comprese. A mezzanotte erano ancora in diverse centinaia di persone ad attendere i vaporetti all’imbarcadero del Lido per far rientro a Venezia città. Stesso copione anche venerdì 1 settembre, con la serata che ha fatto registrare tutti gli eventi sold out e addirittura la festa di Campari costretta a limitare l’accessa causa overbooking.

Felice il direttore artistico di Venezia 80, Alberto Barbera: “Dal punto di vista delle presenze del pubblico il festival sta andando benissimo – ha detto all’Adnkronos – Abbiamo tutte le sale delle proiezioni piene, davanti al red carpet c’è sempre folla, al Lido c’è una quantità incredibile in giro. Non abbiamo ancora dati ufficiali, che arriveranno lunedì 4 settembre, ma la mia impressione è che stiamo superando come presenze quelle dell’edizione 2022”.

(di Paolo Martini)