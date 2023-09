Assegno unico, Bordignon (Forum famiglie): “Alleanza Inps per essere più vicini a famiglie”

(Adnkronos) – “Sull’assegno unico serve l’impegno di tutti per aiutare le famiglie a esercitare appieno un diritto che è anche un investimento per il Paese”. Lo dichiara Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari, che ieri ha incontrato Micaela Gelera, commissario straordinario dell’Inps, e Vincenzo Caridi, direttore generale dell’Inps, per elaborare delle strategie congiunte per migliorare l’accesso all’assegno unico.

“Apprezziamo – afferma – l’iniziativa dell’Inps che invierà ai neogenitori una comunicazione via email che li invita a presentare la domanda per richiedere l’assegno unico oppure a integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico”.

“L’incontro con il commissario Gelera e il direttore Caridi avvenuto ieri – conclude Bordignon – è laboratorio di sinergia istituzionale e vivo affiancamento alla complessa vita ordinaria delle famiglie. Il Forum delle associazioni familiari, come maggiore stakeholder delle istanze provenienti dalle famiglie italiane, ha trovato la massima disponibilità dell’Inps a organizzare e promuovere eventi informativi e formativi sul territorio nazionale a vantaggio delle famiglie e a costruire un canale privilegiato per la segnalazione di problematiche ricorrenti”.