Forza Italia, il ‘ritorno’ di Fascina: atteso messaggio a prima festa azzurra post Berlusconi

(Adnkronos) – Sparita dai radar dal giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno scorso, Marta Fascina è riapparsa in pubblico allo stadio di Monza per il trofeo dedicato al Cavaliere in occasione del match tra il club brianzolo e il Milan. Da allora, la deputata azzurra è tornata nel silenzio, ad Arcore. A quanto apprende l’Adnkronos ora potrebbe tornare a farsi vedere e stavolta sarebbe un ritorno dalla forte connotazione politica, alla prima festa di Forza Italia post Silvio, dedicata proprio al fondatore, dal titolo ‘Azzurra libertà’, che aprirà i battenti oggi a Gaeta fino al 10 settembre con mille giovani sul palco.

Nel programma della kermesse non c’è nessuna traccia di Fascina, non compare nella scaletta degli oratori, nemmeno tra gli invitati, figurano solo i suoi fedelissimi, a cominciare dal promotore della kermesse, il responsabile dei giovani Stefano Benigni. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos, la deputata azzurra potrebbe tornare a far sentire la sua voce, attraverso un messaggio scritto, forse già oggi.

Fascina, raccontano, avrebbe deciso di intervenire proprio perché per Berlusconi i giovani sono sempre stati una priorità. E Gaeta sarebbe l’occasione giusta per un ‘ritorno’ appunto, che avrebbe anche un forte significato politico. Della serie, sono con voi, nel nome del nostro Presidente.