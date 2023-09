Produzione industriale in calo a luglio. Urso: “Dati Istat segnale di allarme”

(Adnkronos) – Produzione industriale in calo a luglio 2023. Si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del periodo maggio-luglio il livello della produzione aumenta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l’energia (+3,7%); mentre cala per i beni intermedi (-0,5%), per i beni strumentali (-1,5%) e per i beni di consumo (-1,6%). Lo rileva l’Istat.

Al netto degli effetti di calendario, a luglio 2023 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 2,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21, come a luglio 2022). Tra i principali settori cresce solo quello dei beni strumentali (+3,0%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-3,7%), l’energia (-4,0%) e i beni intermedi (-4,5%).

I soli settori di attività economica che presentano variazioni tendenziali positive sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+10,1%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+5,8%) e la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (+0,4%). I settori rimanenti sono tutti in flessione; quelle più ampie si registrano nell’industria del legno, della carta e della stampa (-12,3%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-10,8%) e nell’attività estrattiva (-10,1%).

”Dopo due mesi di crescita congiunturale l’indice destagionalizzato della produzione industriale registra, a luglio, una diminuzione; questa è diffusa ai principali comparti, con l’esclusione dell’energia. È, tuttavia, lievemente positivo l’andamento congiunturale complessivo nella media degli ultimi tre mesi”, è il commento dell’Istat ai dati sulla produzione industriale a luglio.

”In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, l’indice generale è in flessione. Guardando ai principali raggruppamenti di industrie si osservano cali diffusi (ad esclusione dei beni strumentali), più marcati per l’energia e i beni intermedi”, conclude l’Istat.

Il calo della produzione industriale rilevato dall’Istat “è un segnale di allarme”. Così intervistato su Rai3 il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso parlando comunque di dato “atteso”.

Il ministro ha attribuito il declino “all’aumento dei prezzi dell’energia” deciso da Opec e Russia, “la recessione tedesca” e il rialzo dei tassi della Bce che ha reso più difficile investire per “imprese” e “famiglie”. “Inevitabilmente” ci sono “contraccolpi sull’economia italiana” e “il primo impatto” di tutti questi eventi “è sull’industria”, ha concluso il ministro.

Nel secondo trimestre, dopo l’aumento registrato nei tre mesi precedenti, in Italia il prodotto interno lordo (Pil), ha segnato una flessione (-0,4%). La variazione acquisita per il 2023 è pari a 0,7%, rileva l’Istat nella Nota mensile. Dal lato dell’offerta, segnali negativi provengono dal settore manifatturiero.

L’occupazione, per la prima volta nell’anno, a luglio ha segnato una flessione che lascia comunque il numero degli occupati a un livello superiore a quello di luglio 2022. Il tasso di disoccupazione è aumentato a fronte della stabilità di quello di inattività.

Il differenziale dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) tra Italia e l’area euro, ad agosto, pur risultando ancora positivo, si è ridotto consistentemente. Ad agosto, si è rilevato un generalizzato peggioramento della fiducia delle imprese per le quali l’indice si è attestato sul valore più basso da novembre 2022. La fiducia dei consumatori, pur riducendosi, si è mantenuta sopra il livello medio del periodo gennaio-luglio.