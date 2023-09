Spazio, anche un italiano nella missione Ax-3. Crosetto: “Fondamentale per strategia italiana”

(Adnkronos) – Annunciato l’equipaggio della terza missione Axiom, e fra gli astronauti c’è anche un colonnello italiano dell’Aeronautica Militare italiana, Walter Villadei. Axiom Space ha annunciato i quattro membri dell’equipaggio che trascorreranno fino a 14 giorni a bordo della Stazione Spaziale durante la missione Ax-3. L’equipaggio è formato dall’astronauta svedese del progetto Esa Marcus Wandt che viaggerà verso la Stazione Spaziale Internazionale con la missione Axiom 3 (Ax-3) non prima di gennaio 2024. A lanciare la missione Ax-3 sarà un razzo SpaceX Falcon 9 su una navicella spaziale SpaceX Crew Dragon diretta alla la Stazione Spaziale, il lancio è in programma dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida, negli Usa. Marcus, spiega l’Agenzia Spaziale Europea fungerà da specialista di missione sotto il comando di Michael López-Alegría, capo astronauta di Axiom Space, che rappresenta sia gli Stati Uniti che la Spagna come paese con doppia cittadinanza. Gli altri due membri dell’equipaggio dell’Ax-3 sono Walter Villadei, colonnello dell’aeronautica italiana e pilota della missione, e lo specialista di missione Alper Gezeravci della Turchia.

La Difesa e l’Aeronautica Militare italiane saranno così a bordo della missione Ax-3 di Axiom Space, il cui lancio è previsto non prima di gennaio 2024 e che porterà il Colonnello Walter Villadei sulla Stazione Spaziale Internazionale insieme a un equipaggio interamente europeo. “La presenza di un ufficiale italiano a bordo della missione è un passo fondamentale nello sviluppo della strategia italiana per lo Spazio, in cui la Difesa condivide e supporta lo sforzo del Governo, delle istituzioni e delle aziende del Paese” ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, aggiungendo che “viene garantita così la proiezione dell’Italia verso una presenza sempre più attiva in ambito della difesa e sicurezza nazionale cogliendo, nel contempo, le opportunità offerte dalla New Space Economy”. Questa attività, sottolinea una nota, rappresenta per l’Italia un’occasione privilegiata per continuare a promuovere il suo impegno verso un accesso sicuro ed efficace allo Spazio, che costituisce una naturale espansione degli ambiti di competenza dell’Aeronautica Militare. La missione consentirà all’Italia di specializzare e valorizzare ulteriormente le competenze nazionali nel dominio Spazio, anche grazie alla collaborazione con il mondo accademico, industriale e imprenditoriale.

Ax-3 sarà anche la prima missione spaziale umana commerciale con un astronauta sponsorizzato dall’Agenzia Spaziale Europea. La missione dello svedese Marcus Wandt, chiamata Muninn, è infatti supportata dall’Esa e dall’Agenzia spaziale nazionale svedese (Snsa). “L’Esa sta supportando una nuova generazione di esploratori spaziali che sfruttano l’accesso commerciale allo spazio con nuove idee, concetti e ricerche. Un accesso più versatile per gli esseri umani allo spazio alimenterà l’economia europea e la conoscenza oltre la Terra” ha sottolineato Daniel Neuenschwander, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’Agenzia Spaziale Europea. (di Andreana d’Aquino)