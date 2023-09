New York, intruso in passerella ‘scambiato’ per modello

(Adnkronos) – Buffo siparietto alla Fashion Week di New York, dove un giovane si è imbucato e ha cominciato a sfilare con una cuffia rosa da donna anni Cinquanta. Grazie al suo incedere sicuro e all’originale abbigliamento il pubblico l’ha preso per modello come racconta il Telegraph tanto che in molti lo hanno anche applaudito. Pochi secondi di celebrità, però, perché è intervenuta la sicurezza che lo ha preso di forza e portato via.

Sempre secondo il Telegraph si tratterebbe dello “scherzetto di un influencer”, “un certo Fred Beyer con oltre 65mila follower su Instagram e quasi 300mila abbonati su YouTube”. Non è stata, comunque, una trovata tanto originale.

Già l’anno scorso alla London Fashion Week una giovane donna britannica era entrata alla London Fashion Week, indossando un vero sacco della spazzatura nero, tagliato come un vestito.