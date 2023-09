Suppletive Monza, Pd appoggia candidatura Cappato

(Adnkronos) – Il Pd appoggia la candidatura di Marco Cappato alle suppletive di Monza. “Il 22 e 23 ottobre prossimi si terranno le elezioni suppletive per il collegio senatoriale Monza/Brianza. Il Partito democratico, specie in elezioni con un sistema elettorale maggioritario che premia chi ottiene anche e solo un voto in più, ha ritenuto privilegiare l’alleanza più larga possibile tra le forze che si oppongono alla destra – afferma il responsabile dell’organizzazione del Pd Igor Taruffi – Per questo anche se avremmo potuto presentare autorevoli candidature espressione del Pd locale, abbiamo ritenuto non frammentare lo schieramento che si oppone alla destra e appoggiare la candidatura di Marco Cappato”.

“Sono grato al Pd per la scelta generosa e coraggiosa – scrive Cappato su X – Sarà una sfida entusiasmante, assieme a coloro che già mi sostengono e quelli che arriveranno. Faremo tesoro delle differenze per andare a convincere e vincere il 22 e 23 ottobre”.