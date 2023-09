Operaio muore all’aeroporto di Bologna, schiacciato da un mezzo sulla pista

(Adnkronos) – Un operaio è morto schiacciato da un mezzo della sua ditta mentre stava lavorando al rifacimento del manto stradale di una pista all’aeroporto Marconi di Bologna. E’ accaduto nella notte e sembrerebbe si tratti di un italiano di 52 anni. Sul posto la Polaria, il 118, personale dell’Ispettorato del Lavoro.

La società Aeroporto G. Marconi di Bologna comunica in una nota che “nella notte, durante un intervento programmato di manutenzione della pista di volo, un autista dell’impresa incaricata dei lavori è rimasto schiacciato da un mezzo in movimento guidato da un collega e, malgrado l’intervento immediato dei soccorsi e del medico del 118, è deceduto”.

“Aeroporto di Bologna esprime profondo dolore per il tragico episodio e la propria vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima, un autista italiano cinquantenne. La società fornirà la più ampia collaborazione alle autorità per fare luce sull’accaduto”, si legge ancora nella nota che precisa come l’operaio sia deceduto durante un intervento programmato di manutenzione della pista di volo.

“A nome mio e della città esprimo il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio che purtroppo questa notte ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro all’Aeroporto Marconi di Bologna”. Così in una nota il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in merito all’infortunio. “E’ l’ennesimo episodio di morte sul lavoro che si verifica nel nostro Paese. Le autorità competenti accerteranno ora le responsabilità per questo episodio. – sottolinea Lepore – Ma occorre l’attenzione e l’impegno di tutti affinché questa piaga cessi, con maggiori investimenti sulla formazione e la sicurezza sul lavoro e lavorando sia a una nuova cultura del lavoro sicuro sia all’innovazione tecnologica nei dispositivi di prevenzione”. Sergio Lo Giudice, delegato del sindaco al Lavoro per Comune e Città metropolitana si sta recando sul luogo dell’incidente