Migranti, Giorgia Meloni: “Ho scritto a von der Leyen, venga con me a Lampedusa”

(Adnkronos) – ”Il governo intende adottare nell’immediato misure straordinarie per far fronte agli sbarchi” di migranti sulle nostre coste. Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video diffuso sui social.

”Annuncio che ho scritto alla presidente della Commissione Ue von der Leyen per chiedere di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell’accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate – dice Meloni – La presidente von der Leyen è sempre stata collaborativa e non dubito che lo sarà anche stavolta…”.

“La pressione migratoria che l’Italia sta subendo dall’inizio di quest’anno è insostenibile – sottolinea la premier – figlia di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme i problemi che già avevano i Paesi africani a una situazione di instabilità crescente, particolarmente nella zona del Sahel. Un quadro difficilissimo tra colpi di Stato, calamità naturali, guerra del grano, jihadismo che potrebbe portare diverse decine di milioni di persone a voler lasciare la propria Nazione per cercare un futuro migliore in Europa. E’ evidente però che l’Italia e l’Europa non può accogliere questa massa enorme di persone”.

Meloni annuncia: “Al Consiglio dei ministri di lunedì porteremo una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in patria. Limite che verrà alzato al massimo consentito dalla normativa europea, ovvero 18 mesi” e che non riguarda i ”richiedenti asilo per i quali oggi il termine massimo è già di 12 mesi e non sarà modificato”.

“Stiamo già lavorando al potenziamento dei centri per i rimpatri in modo che – spiega – chiunque entri illegalmente sia effettivamente trattenuto per tutto il tempo necessario alla definizione di una sua eventuale richiesta di asilo e per la sua effettiva espulsione nel caso in cui sia irregolare. Perché altri governi ci hanno consegnato centri di rimpatrio scandalosamente esigui. Nel Cdm di lunedì sarà dato mandato alla Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture per i migranti in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli illegali. Daremo mandato di realizzare queste strutture in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili”.

“Voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia – scandisce Meloni – non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che molto spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi. In ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati: la nostra situazione non consente di fare nulla di diverso”, dice ancora.