Migranti, a Lampedusa esercito monta tendopoli: scoppia la protesta

(Adnkronos) – L’Esercito sta montando una tendopoli per a Lampedusa e i cittadini protestano davanti al Comune. E’ infatti in corso una protesta, al momento pacifica, di un gruppo di lampedusani che temono che la tendopoli, creata vicino alla ex base Loran, possa diventare “a tempo indefinito”. “Si vogliono prendere l’isola”; gridano al microfono alcuni cittadini. “In questo momento non c’è alcuna intenzione di destinare queste tensostrutture a null’altro che a situazioni logistiche”, spiegano dalla Questura di Agrigento.