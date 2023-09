Pisa, bimbo di 4 anni cade dal secondo piano: è grave

(Adnkronos) –

Un bambino di 4 anni si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere caduto dal secondo piano di un’abitazione nel centro storico di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Il bimbo di origine senegalese, secondo una prima ricostruzione, si trovava in casa con il fratello più piccolo di 3 anni, mentre i genitori erano assenti: il padre era da poco uscito e la madre era al lavoro. Il bambino sarebbe montato sopra una sedia vicino alla finestra e poi, sporgendosi, sarebbe caduto battendo la testa sulla strada. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale Meyer.