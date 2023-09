Ucraina, il soldato trasmette la guerra ‘in diretta’ – Video

(Adnkronos) – L’Ucraina conquista Andriivka, villaggio nell’est del paese, e la terza brigata delle forze di Kiev documenta il successo della controffensiva – nella guerra con la Russia – con un video che porta la guerra in diretta sugli smartphone. La telecamera go-pro montata sull’elmetto di un soldato riprende per circa 3 minuti l’avanzata dei militari in uno scenario spettrale: alberi spogli, mattoni e detriti disseminati in un’area deserta. Sullo sfondo, colonne di fumo si alzano dai luoghi della battaglia. Andriivka è a sudovest di Bakhmut, la città dell’est dell’Ucraina che per mesi – durante l’inverno – è stata al centro del conflitto. Andriivka è stata liberata ma, come documenta il video, non esiste più.

“Non è rimasto nulla del villaggio. Forse qualche scantinato. I civili se ne sono andati da oltre 6 mesi, sono stati evacuati quando la Wagner stava avanzando”, dice Oleksandr Borodin, portavoce delle forze armate ucraine, alla tv. Ora, la controffensiva punta a Bakhmut: “Tutto si sta stabilizzando, stiamo consolidando la nostra posizione e ci stiamo preparando: c’è tanto lavoro da fare. Il fianco destro di Bakhmut è molto importante. Se quel fronte dovesse cadere, diventerebbe impossibile mantenere Bakhmut”, dice facendo riferimento all’area strategicamente più importante e per questo contesta dai due eserciti.