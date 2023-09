Ucraina-Russia, Kadyrov ricompare in video: “Distinguere vero da bugie”

(Adnkronos) – Ramzan Kadyrov ricompare in un video, senza data, che smentirebbe le voci secondo le quali il leader ceceno sarebbe in coma o addirittura morto. Nella sequenza di immagini in cui cammina sotto la pioggia e pubblicate sul suo account Telegram, Kadyrov si dice impegnato a “fare sport”. “Consiglio a tutti coloro che su Internet non riescono a distinguere il vero dalle bugie di camminare all’aria aperta per riordinare i pensieri. La pioggia dà forza”, si legge nel post associato al video.

Era stata l’intelligence dell’Ucraina (Gur) a diffondere la notizia relativa alle condizioni di salute del leader della Cecenia vicino a Vladimir Putin, definito “in coma”. Secondo Andriy Yusov, portavoce dell’intelligence di Kiev, le condizioni di salute di Kadyrov sarebbero peggiorate notevolmente negli ultimi giorni. L’aggravamento non sarebbe legato a eventi traumatici ma sarebbe la conseguenza di patologie.