Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Trump condivida ora suo piano di pace”

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky, a New York per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha esortato Donald Trump a condividere pubblicamente i suoi piani di pace se l’ex presidente degli Stati Uniti avrà un modo per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Ma il presidente ucraino ha avvertito in un’intervista alla Cnn che qualsiasi piano di pace in cui l’Ucraina rinunciasse a parte del suo territorio sarebbe inaccettabile.

“Adesso può condividere pubblicamente la sua idea, senza perdere tempo e dire: ‘La mia formula è fermare la guerra, fermare tutta questa tragedia e fermare l’aggressione russa’. Se l’idea è come prendere parte del nostro territorio e darla a Putin, questa non è la formula della pace”, ha detto Zelensky.

Trump, favorito per la nomina presidenziale repubblicana del 2024, ha affermato che sarebbe in grado di concludere un accordo con Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina entro 24 ore. Incalzato domenica nel programma ‘Meet the Press’ della Nbc sulla possibilità che l’accordo consenta a Putin di mantenere la terra che ha preso, Trump ha risposto: “No, no. Farei un accordo equo per tutti. No, lo renderei giusto”.