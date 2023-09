Taglio del nastro questa mattina in Fiera per Cremona Musica, la prima delle rassegne ospitate a Cremonafiere in questo avvio di stagione. Un’inaugurazione varata da Roberto Biloni e Massimo De Bellis, presidente e direttore generale di CremonaFiere, dal senatore Renato Ancorotti e dai consiglieri regionali Ventura, Vitari, Piloni, oltre che dal sindaco Galimberti e dagli assessori Barbara Manfredini e Luca Burgazzi.

Un calendario di 180 eventi che animeranno “Cremona Musica” fino al 24 settembre, con la mostra mercato di internazionale dell’alto artigianato musicale, concerti mostre e convegni.

Da qualche anno la kermesse ha introdotto una sezione dedicata ai fiati e ora si aggiunge il “Cremona Band Festival” promosso dall’ente fieristico in collaborazione con il Coordinamento Bande Musicali di Cremona, che porterà i gruppi ad esibirsi di fronte a pubblico ed esperti per la prima volta nel Palazzetto dello Sport.

