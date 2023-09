Pordenone, esplode residuato bellico: muore bambino di 10 anni

(Adnkronos) – Un bambino di 10 anni è morto oggi a Pordenone dopo essere stato colpito dall’esplosione di un residuato bellico rinvenuto in un terreno nelle pertinenze di una abitazione a Vivaro, in provincia. Lo riferisce il portale di notizie ‘Pordenone Today’. Il piccolo Gabriele era rimasto ferito assieme al nonno: i due erano stati subito trasportati in codice rosso, in gravissime condizioni, all’ospedale Santa Maria degli Angeli del capoluogo friulano.