Travolta sulle strisce a Vermezzo con Zelo, morta 68enne nel milanese

(Adnkronos) – Una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa da un’auto questa mattina verso le 6.45 a Vermezzo con Zelo, nel Milanese. Sull’incidente, avvenuto in via Piave, indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. I rilievi – a quanto si apprende – sono ancora in corso. Dalle prime evidenze sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata investita. Dopo l’incidente, il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso.