Uccide marito e simula furto in casa, scrittrice libri infanzia accusata di omicidio

(Adnkronos) – La scrittrice di libri per l’infanzia Justine Jotham, secondo quanto scrive ‘Le Parisien’, avrebbe confessato di aver ucciso il marito, il 51enne Patrice Charlemagne, a coltellate nella sua casa vicino a Dunkerque. La 37enne, che era anche docente universitaria come la vittima, scrive il quotidiano francese, avrebbe chiamato lei stessa la polizia in un primo momento, sostenendo di aver subito un furto con scasso e di essere riuscita a scappare, portando in salvo sua figlia. Soltanto dopo qualche ora, davanti agli investigatori, riporta ‘Le Parisien’, sarebbe arrivata la confessione dell’omicidio. Ignoti i motivi del gesto. Al momento la donna è stata messa in custodia cautelare.