Il problema migranti da Lampedusa si ripercuote ormai da tempo sui territori regionali. A Cremona sono ormai più di un migliaio le persone ospitate nei vari centri di accoglienza. Tra questi ora c’è anche lo storico convitto dell’Ocrim di Via del Giordano, messa recentemente a disposizione dell’azienda di Via Massarotti, dove al momento alloggiano nei vari appartamenti una quarantina di migranti. Ma da qui l’idea anche di una nuova collaborazione che potrebbe per i richiedenti asilo presto diventare un’occasione di rinascita e lavoro.

Il servizio di Nicoletta Tosato

