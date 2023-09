Annalisa Minetti a Verissimo: “La malattia ha completato il viaggio”

(Adnkronos) – “La mia malattia ha concluso il viaggio”. Annalisa Minetti, ospite di Verissimo, ha perso totalmente la vista. La cantante si confessa nell’intervista a Silvia Toffanin. “La mia malattia ha concluso il suo viaggio. Prima avevo la percezione della luce, ma ora ho perso anche quella”, dice la cantante, che dall’età di 18 anni è affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare.

“Non pensavo fosse così doloroso ma quando il dottore l’altro giorno mi ha detto che non c’era più niente… mi ha fatto male. Sono tornata a casa, non ho detto niente, ma poi mi sono chiusa nel bagno e ho pianto. L’ho confidato solo a mia sorella Francesca che vive la mia stessa condizione”, rivela.

L’artista ha due figli, Fabio di 15 anni e Elèna di 5. “Sono una persona concreta, davanti alla realtà che non posso vedere le bellezze del mondo, ormai dico ‘non mi interessa’, vado oltre. Però prima riuscivo a vedere nei sogni le cose che avevo visto prima che la vista peggiorasse e di cui custodivo il ricordo, come il volto del mio papà. Ma non riesco a immaginare i miei figli. Ed è per me il dolore più grande”, confessa la cantante.

“Quando tutti ti dicono: ‘Che belli che sono’, tu non puoi non soffrirci. Io ci provo a immaginarli, accarezzando il loro volto, ma non è la stessa cosa. Ed è una cosa che non ho ancora superato. Non riesco nemmeno a vederli nei sogni, è il mio dolore più grande… Non c’è alternativa, è inutile stare qui a piangere”.