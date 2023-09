(Adnkronos) – Un diciannovenne italiano intorno alle 17, è stato aggredito in piazza Cesare Battisti ad Anzio. Le persone che lo hanno picchiato, ancora non identificate, lo avrebbero poi investito con un’auto. La vittima, al momento, si trova ricoverato in prognosi riservata. Indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato.