Rallentamenti nel tardo pomeriggio sul ponte di Po sia in entrata che in uscita da Cremona per un incidente avvenuto appena dopo largo Moreni di fronte al distributore Agip. Un’auto ha perso il controllo, ha sbattuto contro un ostacolo ed è finita di traverso sulla carreggiata ostruendo il passaggio. Nessuno è rimasto ferito, ma subito si sono verificati incolonnamenti, per consentire le operazioni di pulizia e di sgombero del mezzo dalla sede stradale. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi sulla dinamica del fuori strada, al momento ancora in corso di accertamenti e per regolare il traffico, a quest’ora molto intenso.

