Bonus benzina, Salvini: “Per chi ha la Panda e non la Porsche”

(Adnkronos) – Il bonus contro il caro benzina “è previsto per aiutare i redditi più bassi perché non posso trattare nella stessa maniera chi fa il pieno alla Panda per andare a lavorare e chi fa i pieno alla Porsche per andare al mare”. Sono le parole di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul bonus benzina che dovrebbe essere varato per le fasce deboli. “Conto che possa essere dato alle famiglie, ai pensionati e ai lavoratori che hanno i redditi più bassi, poi domani vedremo”, dice a Dritto e rovescio su Rete 4 facendo riferimento al Consiglio dei ministri in programma lunedì.

Il vicepremier si sofferma anche su una misura che dovrebbe far parte della Manovra 2024: “In legge di Bilancio aumenti di stipendio fino a 100 euro per chi guadagna fino a 30-35mila euro l’anno. Lì l’aiuto va portato”.

Sul nuovo codice della strada 2023, e in particolare sulle novità relative agli autovelox, il leader della Lega dice: “Autovelox nei punti pericolosi sì, ma se ci sono stradoni a tre corsie non puoi mettere il limite a 50 all’ora e mettere l’autovelox per fare cassa”. “Non è urbano spennare chi viene a Roma o a Milano per andare a lavorare, questo lo impediremo. Ci sarà una norma nazionale che regolamenta come utilizzare gli autovelox, dovranno essere omologati a livello nazionale”, aggiunge.